“Treviolo-Paladina | problemi idrogeologici e ambientali | cittadini preoccupati”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 marzo 2021) L’Associazione Culturale Valbreno ha inviato una lettera aperta al presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, sui lavori di riqualificazione della, analizzando il tema sotto molti punti di vista in modo critico. Qui di seguito il testo integrale del documento firmato dal presidente dell’associazione – nonché ex sindaco di Valbrembo – Elio Bonalumi. La lettera Egregio Presidente, l’Associazione Culturale Valbreno ha tra le finalità, fissante nel suo Statuto, quella di “assolvere interessi di natura civica del territorio della Val Breno”, cioè del territorio dei Comuni die Valbrembo. Non possiamo, pertanto, non raccogliere le forti e vigorose preoccupazioni della popolazione residente a riguardo deidi natura idrogeologica e ambientale connessi ai lavori di ...