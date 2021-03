Tommaso Zorzi parla di Iconize in diretta con Elisabetta?

(Di giovedì 4 marzo 2021) Le parole diCome abbiamo visto, nelle ultime oreè stato aggiornato su tutto quello che è accaduto all’esterno nei mesi in cui è stato recluso nella casa del Grande Fratello Vip 5. Proprio sua sorella Gaia ha preparato un powerpoint con tutte le notizie più succose, e non sono mancati L'articolo proviene da Novella 2000.

carmelitadurso : Un po’ di tempo fa ?? #colcuore?? @tommaso_zorzi #tzvip - MediasetPlay : Ci ha regalato gioie, emozioni e momenti iconici: sabato a #Verissimo il vincitore di #GFVIP... Tommaso Zorzi ??? - pomeriggio5 : Ieri Tommaso Zorzi ha vinto il #GFVIP ???? Ne parliamo a #Pomeriggio5 - kfriedstripper : @Anchorhar @SimoGianlorenzi @Solitopeppe1 @stefyorlando @zorzi_gaia @tommaso_zorzi che tu non lo stia facendo bene… - BISLACCO3 : RT @carmelitadurso: Un po’ di tempo fa ?? #colcuore?? @tommaso_zorzi #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

dopo il GF Vip, tutto in pubblicoIl più agguerrito e il meno pronto a mollare la presa sembra essere proprioche, comprato il telefono nuovo, si è subito messo in contatti con i suoi coinquilini lanciandosi in una ...Dayane di nuovo vittima degli haters per un post pubblicato dalla De BlankLa quinta edizione del Grande Fratello Vip è giunta al termine ormai giorni fa, eppure non si smette di parlare del programma.La figlia di Maria Teresa Ruta si difende: "Bisognerebbe far vedere a Tommaso anche le cose belle che abbiamo detto, che sono una marea" ...