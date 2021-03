The Shore - recensione (Di giovedì 4 marzo 2021) Molti titoli si sono ispirati all'universo lovecraftiano e, in particolar modo, al Ciclo di Cthulhu del celebre Howard Phillips Lovecraft. Si tratta di un mondo pregno di oscurità, a tratti claustrofobico e angosciante, controllato da un pantheon di divinità malvagie. The Shore è un costante parallelismo con la mitologia, nonché la palese rappresentazione di un mondo oniricamente blasfemo. Il protagonista è Andrew, un pescatore alla straziante ricerca di un modo per trovare sua figlia. L'isola deserta su cui vaga è immediatamente ansiogena: la roccia vulcanica dipinge di angoscia il paesaggio circostante, contornato da numerosi relitti e messaggi in bottiglia colmi di disperazione. È successo qualcosa di orrendo ai mittenti di quelle lettere, e bastano pochi passi attorno alla riva per capire quanto l'isola sia profondamente disturbata. Andrew si interfaccerà molto ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 marzo 2021) Molti titoli si sono ispirati all'universo lovecraftiano e, in particolar modo, al Ciclo di Cthulhu del celebre Howard Phillips Lovecraft. Si tratta di un mondo pregno di oscurità, a tratti claustrofobico e angosciante, controllato da un pantheon di divinità malvagie. Theè un costante parallelismo con la mitologia, nonché la palese rappresentazione di un mondo oniricamente blasfemo. Il protagonista è Andrew, un pescatore alla straziante ricerca di un modo per trovare sua figlia. L'isola deserta su cui vaga è immediatamente ansiogena: la roccia vulcanica dipinge di angoscia il paesaggio circostante, contornato da numerosi relitti e messaggi in bottiglia colmi di disperazione. È successo qualcosa di orrendo ai mittenti di quelle lettere, e bastano pochi passi attorno alla riva per capire quanto l'isola sia profondamente disturbata. Andrew si interfaccerà molto ...

Medeapm : RT @Eurogamer_it: La nostra recensione di The Shore, il nuovo survival horror ispirato all'universo mitologico di Lovecraft. - Eurogamer_it : La nostra recensione di The Shore, il nuovo survival horror ispirato all'universo mitologico di Lovecraft. - DavideScotti101 : @ArkadiMaslow @pbiagiola @Ulisse0672 Secondo me sei uscito da Jersey Shore 2009??Sei 'The Situation' - Voto10 : The Queen Mary: Alice Eve reciterà nel film di Gary Shore - xhelenadelonge : succederà e avrò un mental breakdown così forte a livello di mike the situation che diede una testata al muro al je… -

Ultime Notizie dalla rete : The Shore The Queen Mary: Alice Eve protagonista dell'horror di Gary Shore Il film sarà ispirato alle storie di fantasmi che circondano l'omonimo transatlantico, 'il posto più infestato al mondo' The Queen Mary Alice Eve Gary ...

Alice Eve star di The Queen Mary, primo capitolo di una trilogia horror La regia del progetto è stata affidata a Gary Shore (Dracula Untold), autore inoltre della sceneggiatura insieme a Stephen Oliver e Tom Vaughan. La trama di The Queen Mary e i dettagli del ruolo ...

The Shore: l'horror a tema Lovecraft è disponibile su Steam iCrewPlay.com The Shore - recensione Il Ciclo di Cthulhu nel nuovo horror lovecraftiano. Molti titoli si sono ispirati all'universo lovecraftiano e, in particolar modo, al Ciclo di Cthulhu del celebre Howard Phillips Lovecraft. Si tratta ...

NL: l’Ambrì fa tremare lo Zugo. Lugano KO Lo Zugo ha dovuto attendere il 58’ per venire a capo dell’Ambrì, nella sfida andata in scena alla Bossard Arena conclusa con una vittoria di misura (5-4). Ancora privi del […] ...

Il film sarà ispirato alle storie di fantasmi che circondano l'omonimo transatlantico, 'il posto più infestato al mondo'Queen Mary Alice Eve Gary ...La regia del progetto è stata affidata a Gary(Dracula Untold), autore inoltre della sceneggiatura insieme a Stephen Oliver e Tom Vaughan. La trama diQueen Mary e i dettagli del ruolo ...Il Ciclo di Cthulhu nel nuovo horror lovecraftiano. Molti titoli si sono ispirati all'universo lovecraftiano e, in particolar modo, al Ciclo di Cthulhu del celebre Howard Phillips Lovecraft. Si tratta ...Lo Zugo ha dovuto attendere il 58’ per venire a capo dell’Ambrì, nella sfida andata in scena alla Bossard Arena conclusa con una vittoria di misura (5-4). Ancora privi del […] ...