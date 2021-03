Scream 5 | quando esce? Tutto quello che c’è da sapere

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 4 marzo 2021) Si torna a parlare di5 con la messa in onda di Italia 1 dei primi due capitoli stasera in prima e seconda serata. Ecco cosa sappiamo.5Il film uscirà nelle sale il 14 gennaio del 2022 Coronavirus permettendo, ma intanto le riprese sono praticamente ultimate. Si tratta di un capitolo molto importante perchè è il primo della saga che non è stato diretto da Wes Craven tragicamente scomparso alcuni anni fa dopo una lunga lotta con un cancro al cervello. Nel cast troveremo tre volti noti cioè quelli di Neve Campbell, David Arquette e Courtney Cox che hanno accettato di tornare sul set per interpretare rispettivamente Sidney Prescott, lo sceriffo Linus e Gale Weathers. Andiamo a scoprire altre informazioni in merito anche se la produzione è davvero abbottonatissima.5,...