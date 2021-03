Risveglio traumatico per Amadeus | la brutta notizia poco fa

(Di giovedì 4 marzo 2021) Mercoledì 3 marzo è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2021, tappa numero due di questa edizione anomala ai tempi del Covid. La puntata è stata seguita in media da 7.586.000 telespettatori con il 42,1% di share (di cui 10.113.000 spettatori con il 41,2% di share nella prima parte della serata e 3.966.000 spettatori, al 45,7%, nella seconda). La prima serata del Festival del 2 marzo aveva invece totalizzato una media di 8.363.000 telespettatori con il 46,6% di share. La seconda puntata del 2020 aveva raccolto una media di 9.693.000 spettatori con share del 53,30% (di cui 12.841.000 spettatori e il 52,5% nella prima parte): si parla dunque di un paio di milioni in meno rispetto al 2020, con un calo rispetto anche alla prima puntata di quest'anno. Cos'è accaduto nella seconda serata di Sanremo 2021ha condotto la seconda serata del ...

