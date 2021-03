Phisikk du role – Zinga si dimette Con dignità

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 marzo 2021) Diciamola tutta: non è che lo specifico della politica italiana abbia una famigliarità così intensa con l’istituto delle dimissioni. Più amichevole il rapporto con l’hic manebimus optime, intendendo l’aforisma di Tito Livio non come incitamento a difendere il Senato Romano dalle invasioni barbariche, ma, più modestamente (e non con minore eroismo): “Col cavolo che me ne vado di qui”. E allora, quando un segretario di partito, anzi, di quello che in molti considerano come l’ultimo fenomeno in giro che ancora sembra somigliare ad un partito, si, beh, la prima cosa che ti viene in mente è di rendergli merito per aver fatto un gesto così inusuale. Quasi scespiriano.retti si è dimesso, dunque, con una dichiarazione netta e non affatto edulcorata dal lessico buro-politichese. “Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui ...