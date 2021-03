Patrizio Bianchi | La variante inglese ha cambiato il quadro epidemiologico

(Di giovedì 4 marzo 2021) AGI - "Conosco il presidente Draghi da molti anni. Mi ha chiesto di riportare la scuola al centro dello sviluppo del Paese, di guardare alla scuola che verrà, oltre l'emergenza". Lo dichiara in un'intervista a La Stampa il ministro dell'Istruzione, che sottolinea: "Il punto cruciale del nostro Recovery Plan per l'Istruzione sarà la lotta contro la dispersione scolastica e la povertà educativa. Ci sarà un grande piano" perché "la pandemia ha esasperato una situazione che era presente anche prima, ora abbiamo l'occasione per intervenire". Peròsi trova di fronte ad una situazione imprevista e la spiega: "Ci siamo trovati di fronte a un rapidissimo cambiamento della situazione epidemiologica. Laha modificato radicalmente ilprecedente: ...

... colpisce anche i ragazzi e non solo quelli tra i 10 e i 19 anni, ma anche più piccoli': così il ministro dell'Istruzione,, ha spiegato in un'intervista a La Stampa la decisione, ...Scuola chiusa. Anche se il neo ministro dell'Istruzioneparla di Dad da attivare 'solo in situazioni estreme' , se il virus incalza e le regioni diventano rosse o arancioni scure, chiudono le città e chiudono la scuole, c'è poco da fare. ...TREVISO - Tra le prime decisioni il nuovo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha preso quella di ridefinire l’acronimo DaD: da didattica a distanza a didattica di avvicinamento. Forse ciò ...Per il ministro dell'Istruzione adesso più che mai è necessario tutelare la salute pubblica, "in particolare quella dei nostri bambini, e preservare la piena funzionalità del sistema sanitario" ...