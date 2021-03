Parma-Inter, D’Aversa: “Non abbiamo sfigurato contro una corazzata” (Di venerdì 5 marzo 2021) Roberto D’Aversa nel post partita di Parma-Inter, match della 25a giornata della Serie A L’allenatore del Parma Roberto D’Aversa, al termine del match perso per 2 a 1 contro l’Inter, e valevole per la sesta giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Tardini’ ai microfoni di Sky Sport. Soddisfatto per la prima parte di gioco o rammaricato per la sconfitta?”Credo che anche nel finale abbiamo fatto bene, abbiamo chiuso nella loro metà campo. Il Parma non ha sfigurato contro la prima in classifica, il rammarico è che nel primo gol hanno sfruttato un errore di passaggio nostro e uno di concetto nel secondo. abbiamo ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Robertonel post partita di, match della 25a giornata della Serie A L’allenatore delRoberto, al termine del match perso per 2 a 1l’, e valevole per la sesta giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Tardini’ ai microfoni di Sky Sport. Soddisfatto per la prima parte di gioco o rammaricato per la sconfitta?”Credo che anche nel finalefatto bene,chiuso nella loro metà campo. Ilnon hala prima in classifica, il rammarico è che nel primo gol hanno sfruttato un errore di passaggio nostro e uno di concetto nel secondo....

