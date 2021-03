L'Oréal, al via in 45 paesi e in 8 lingue sito 'Dentro i nostri prodotti' (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - L'Oréal reitera il suo impegno verso la trasparenza attraverso il sito internet “Dentro i nostri prodotti”. Lanciato a marzo 2019, il sito risponde alle domande del pubblico relative agli ingredienti impiegati nelle formule e alla composizione dei prodotti. La piattaforma, come ricordato nel corso del 'Transparency Summit' del gruppo, accoglie una lista di circa 1.000 ingredienti ed è ora disponibile in 45 paesi in otto lingue. Partendo dai progressi scientifici, i contenuti vengono pubblicati progressivamente su tutti i siti internet dei principali brand del Gruppo (L'Oréal Paris, Garnier, La Roche-Posay, Maybelline, Redken, Essie, Kérastase, Yves Saint Laurent). La versione italiana è: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - L'reitera il suo impegno verso la trasparenza attraverso ilinternet “”. Lanciato a marzo 2019, ilrisponde alle domande del pubblico relative agli ingredienti impiegati nelle formule e alla composizione dei. La piattaforma, come ricordato nel corso del 'Transparency Summit' del gruppo, accoglie una lista di circa 1.000 ingredienti ed è ora disponibile in 45in otto. Partendo dai progressi scientifici, i contenuti vengono pubblicati progressivamente su tutti i siti internet dei principali brand del Gruppo (L'Paris, Garnier, La Roche-Posay, Maybelline, Redken, Essie, Kérastase, Yves Saint Laurent). La versione italiana è: ...

fisco24_info : L'Oréal, al via in 45 paesi e in 8 lingue sito 'Dentro i nostri prodotti': L’Oréal reitera il suo impegno verso la… - TV7Benevento : L'Oréal, al via in 45 paesi e in 8 lingue sito 'Dentro i nostri prodotti'... - _balck__ : @siggvacchio Ti dico, sicuramente non sta ai livelli della Ferragni ma è la testimonial di Tezenis, ha collaborato… - venis_77 : RT @fabpmcg: Nulla,quando un silenzio sarebbe più dignitoso non ce la si fa,e allora via alle castronate.Ora Renzi è ambasciatore di bellez… - PaolaAguggia : RT @fabpmcg: Nulla,quando un silenzio sarebbe più dignitoso non ce la si fa,e allora via alle castronate.Ora Renzi è ambasciatore di bellez… -

Ultime Notizie dalla rete : Oréal via Arriva il 26, il bus che porterà i cittadini all'ospedale di Settimo ed al centro commerciale Settimo Cielo ... imboccare il cavalcavia della Torino - Milano, proseguire su via Leini, svoltare a sinistra su strada Cebrosa (alla rotonda Lucchini) e proseguire fino alla rotonda dell'Oréal dove ci sarà il ...

Mercato dell'eCommerce: i trend del 2021 ... nel settore della cosmesi, invece, sia L'Oréal che Sephora hanno messo a punto soluzioni grazie a ... Dati di contatto Via Raiale, 285 65128 Pescara (PE) 085 799 18 06 pescara@genesi.it

Lusso globale Mercato Cosmetico Con la Crescita Economica, Concorrenti Commerciali, Opportunità di Valutazione e delle Cinque Forze di Analisi Entro il 2026. - Genovagay Genova Gay ... imboccare il cavalcavia della Torino - Milano, proseguire suLeini, svoltare a sinistra su strada Cebrosa (alla rotonda Lucchini) e proseguire fino alla rotonda dell'dove ci sarà il ...... nel settore della cosmesi, invece, sia L'che Sephora hanno messo a punto soluzioni grazie a ... Dati di contattoRaiale, 285 65128 Pescara (PE) 085 799 18 06 pescara@genesi.it