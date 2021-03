LIVE – Biathlon | staffetta femminile Nove Mesto 2021 | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 marzo 2021) Lascritta della4×6 kmdi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di. Riparte la competizione dopo la pausa che ha fatto seguito ai Mondiali di Pokljuka. Si comincia con la gara a squadre, in cui l’Italia gareggerà con Federica Sanfilippo, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Michela Carrara. La gara è in programma giovedì 4 marzo alle ore 16:05. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LASportFace.