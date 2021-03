La Commissione Ue sospende il Patto di stabilità fino al 2023 “Ma Paesi indebitati prestino attenzione”

Leggi su tpi

(Di giovedì 4 marzo 2021) Per far fronte all’emergenza coronavirus laeuropea ha deciso dire ildianche nel 2022, ma aicon alto debito “diciamo nelle raccomandazioni specifiche, riguardo alle leggi di bilancio del 2022, che siano attenti e abbiano comunque cura della sostenibilità di bilancio nel medio periodo”. Lo ha detto il vicepresidente dellaUe, Valdis Dombrovskis, sottolineando che “iad alto debito devono, quando sarà possibile, migliorare la situazione dei conti”. Questo significa che idell’Unione europea potranno sforare la famigerata soglia del 3% per quanto riguarda il deficit dei conti pubblici senza incorrere in sanzioni. La prima sospensione delle regole europee era stata decisa proprio nel ...