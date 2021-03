Juventus, il punto sugli infortunati: due rientri contro la Lazio (Di giovedì 4 marzo 2021) infortunati Juventus, il punto della situazione: Pirlo può sorridere. Due rientri fondamentali per il tecnico contro la Lazio Arrivano finalmente buone notizie dall’infermeria della Juventus. Come riferito da La Stampa sia Leonardo Bonucci sia Juan Cuadrado dovrebbero essere a disposizione per il match con Lazio. Proprio il numero 19 dovrebbe prendere il posto di Matthijs de Ligt, per cui sono state escluse lesioni ma che potrebbe essere considerato arruolabile solo per il ritorno di Champions con il Porto. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Quella del 9 marzo è una data da cerchiare in rosso anche per Chiellini, che si era infortunato giusto nella gara di andata. Ancora complicato stabilire gli esatti tempi di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021), ildella situazione: Pirlo può sorridere. Duefondamentali per il tecnicolaArrivano finalmente buone notizie dall’infermeria della. Come riferito da La Stampa sia Leonardo Bonucci sia Juan Cuadrado dovrebbero essere a disposizione per il match con. Proprio il numero 19 dovrebbe prendere il posto di Matthijs de Ligt, per cui sono state escluse lesioni ma che potrebbe essere considerato arruolabile solo per il ritorno di Champions con il Porto. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Quella del 9 marzo è una data da cerchiare in rosso anche per Chiellini, che si era infortunato giusto nella gara di andata. Ancora complicato stabilire gli esatti tempi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus punto Juventus, il punto sugli infortunati: due rientri contro la Lazio Infortunati Juventus, il punto della situazione: Pirlo può sorridere. Due rientri fondamentali per il tecnico contro la ...

