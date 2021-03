Grammy 2021 | location vuota e artisti in streaming

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 4 marzo 2021) La Recording Academy si prepara ad un’edizione deipiù intima quest’anno. In realtà ainon ci sarà nessuno. Lo Staples Center resterà vuoto, se si escludono i membri dei media.: come sarà questa edizione? Proprio come accaduto per i Golden Globe, la maggior parte dei candidati si sintonizzerà virtualmente. Quest’anno la manifestazione si svolgerà nel mese di marzo, a causa delle problematiche sanitarie che ben conosciamo. Iandranno in onda sulla CBS il 14 marzo. Tra i candidati troviamo Beyoncé, che ha ricevuto ben nove premi nonostante non abbia prodotto un album nell’ultimo anno. Troviamo poi Harry Styles nella lista dei nominati, con Fine Line up (miglior album pop) e Watermelon Sugar (migliore performance solista ...