Future Games Show | annunciata la data dell’evento!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 4 marzo 2021) Iltorna con più di 40 giochi che saranno mostrati nellache potete scoprire in questo articolo Iltornerà in25 marzo per una speciale vetrina primaverile, con 40 giochi di oltre 30 diversi publisher e sviluppatori, tra cui SEGA, Team 17, Warner Bros. ed EA. Potrete guardare la diretta giovedì 25 marzo alle ore 22:45 sulle classiche piattaforme di condivisione video (YouTube e Twitch). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: ladell’evento è vicina, ecco le dichiarazioni dei presentatori Il, previsto in ...