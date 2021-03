Festival di Sanremo 2021, crollano gli ascolti nella seconda serata (Di giovedì 4 marzo 2021) Anche la seconda serata del Festival di Sanremo è stata consegnata agli archivi ed è giunto il momento di conoscere gli attesissimi dati d’ascolto del secondo appuntamento della 71esima edizione della kermesse canora. Ebbene, la seconda serata del Festival di Sanremo ha totalizzato uno share del 36,5% nella fascia delle 20.30-23.00, raccogliendo davanti alla tv 10.218.000 spettatori. nella fascia 23.00-02.00 si è arrivato al 43,9%, con 5.150.000 spettatori. La media degli ascolti della seconda serata è stata del 42,1% con 7 milioni ed 856 mila spettatori. Sarà andata meglio o peggio rispetto agli altri anni? Vediamo i dati d’ascolto delle seconde serate degli ... Leggi su trendit (Di giovedì 4 marzo 2021) Anche ladeldiè stata consegnata agli archivi ed è giunto il momento di conoscere gli attesissimi dati d’ascolto del secondo appuntamento della 71esima edizione della kermesse canora. Ebbene, ladeldiha totalizzato uno share del 36,5%fascia delle 20.30-23.00, raccogliendo davanti alla tv 10.218.000 spettatori.fascia 23.00-02.00 si è arrivato al 43,9%, con 5.150.000 spettatori. La media deglidellaè stata del 42,1% con 7 milioni ed 856 mila spettatori. Sarà andata meglio o peggio rispetto agli altri anni? Vediamo i dati d’ascolto delle seconde serate degli ...

