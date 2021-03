Elodie, il monologo di Sanremo contro la precarietà (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Festival di Sanremo è un grande contenitore di musica, intrattenimento e parole. Ci sono momenti inguardabili e improvvisi picchi, ondate di noia e risvegli che in parte ricordano quelli raccontati da Oliver Sacks nell’ospedale in cui con una terapia sperimentale, a metà anni Sessanta, furono riportati a stato di coscienza i pazienti colpiti da encefalite letargica. Una scena ripresa anche nel noto film drammatico del 1990 diretto da Penny Marshall, con Robert De Niro e Robin Williams. Il momento in cui i pazienti affetti da catatonia riaprono all’improvviso gli occhi, parlano e si muovono è tra i più emozionanti della storia del cinema. Allo stesso modo è toccante e commovente il monologo della cantante Elodie sul palco dell’Ariston. Tutti conoscono la fatica e il difficile percorso che ha dovuto compiere questa ragazza e artista ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Festival diè un grande contenitore di musica, intrattenimento e parole. Ci sono momenti inguardabili e improvvisi picchi, ondate di noia e risvegli che in parte ricordano quelli raccontati da Oliver Sacks nell’ospedale in cui con una terapia sperimentale, a metà anni Sessanta, furono riportati a stato di coscienza i pazienti colpiti da encefalite letargica. Una scena ripresa anche nel noto film drammatico del 1990 diretto da Penny Marshall, con Robert De Niro e Robin Williams. Il momento in cui i pazienti affetti da catatonia riaprono all’improvviso gli occhi, parlano e si muovono è tra i più emozionanti della storia del cinema. Allo stesso modo è toccante e commovente ildella cantantesul palco dell’Ariston. Tutti conoscono la fatica e il difficile percorso che ha dovuto compiere questa ragazza e artista ...

