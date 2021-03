Covid: Cdm, in dl rinvio elezioni 'voto spalmato su 2 giorni' (2) (Di giovedì 4 marzo 2021) (Adnkronos) - "Il decreto stabilisce che per l'anno 2021, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sia ridotto a un terzo. Infine, si detta la disciplina dello svolgimento delle operazioni di voto, previste su due giornate (domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15), nonché dello spoglio delle schede e dell'ordine dello scrutinio", conclude la nota diramata da Palazzo Chigi a seguito del Cdm. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) (Adnkronos) - "Il decreto stabilisce che per l'anno 2021, limitatamente allecomunali e circoscrizionali, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sia ridotto a un terzo. Infine, si detta la disciplina dello svolgimento delle operazioni di, previste su due giornate (domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15), nonché dello spoglio delle schede e dell'ordine dello scrutinio", conclude la nota diramata da Palazzo Chigi a seguito del Cdm.

