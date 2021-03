Aumenta la povertà assoluta, nel 2020 un milione di persone in più (Di giovedì 4 marzo 2021) Nel 2020 un milione di persone in più in povertà assoluta. Lo rileva l’Istat, sottolineando che ci sono 335mila famiglie in più in povertà assoluta rispetto al 2019. Secondo le stime preliminari, nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono oltre 2 milioni (il 7,7% del totale, da 6,4% del 2019, +335mila) per un numero complessivo di individui pari a circa 5,6 milioni (9,4% da 7,7%, ossia oltre 1milione in più rispetto all’anno precedente). Al Nord la povertà cresce di più, ma nel Mezzogiorno resta la più alta L’incremento della povertà assoluta è maggiore nel Nord del Paese e riguarda 218mila famiglie (7,6% da 5,8% del 2019), per un totale di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 marzo 2021) Nelundiin più in. Lo rileva l’Istat, sottolineando che ci sono 335mila famiglie in più inrispetto al 2019. Secondo le stime preliminari, nelle famiglie insono oltre 2 milioni (il 7,7% del totale, da 6,4% del 2019, +335mila) per un numero complessivo di individui pari a circa 5,6 milioni (9,4% da 7,7%, ossia oltre 1in più rispetto all’anno precedente). Al Nord lacresce di più, ma nel Mezzogiorno resta la più alta L’incremento dellaè maggiore nel Nord del Paese e riguarda 218mila famiglie (7,6% da 5,8% del 2019), per un totale di ...

