Ambulanza della Croce rossa finisce fuori strada feriti 4 operatori sanitari (Di giovedì 4 marzo 2021) Pescara - Un incidente stradale stanotte dopo le 24 ha coinvolto a Pescara una Ambulanza della Croce rossa che per cause che sono in corso di accertamento si è andata a schiantare contro un muretto in cemento ai lati della carreggiata su via del Circuito, non lontano dal Ponte Capacchietti. Sul mezzo c'erano quattro operatori della Croce rossa che sono rimasti feriti. Uno in modo più serio per un problema alla testa, un infermiere 57enne è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia del "Santo Spirito". Gli altri feriti hanno riportato ferite con prognosi meno importanti. Un infermiere di 47 anni è stato giudicato guaribile in trenta giorni per delle fratture. ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 4 marzo 2021) Pescara - Un incidentele stanotte dopo le 24 ha coinvolto a Pescara unache per cause che sono in corso di accertamento si è andata a schiantare contro un muretto in cemento ai laticarreggiata su via del Circuito, non lontano dal Ponte Capacchietti. Sul mezzo c'erano quattroche sono rimasti. Uno in modo più serio per un problema alla testa, un infermiere 57enne è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia del "Santo Spirito". Gli altrihanno riportato ferite con prognosi meno importanti. Un infermiere di 47 anni è stato giudicato guaribile in trenta giorni per delle fratture. ...

abruzzo24ore : Ambulanza della Croce rossa finisce fuori strada feriti 4 operatori sanitari - CronacaOssonaTw : Imposta è arrivata un'ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso È una mezza dell'elisoccorso di Milano per prestargli le prime cure. - ilarymary : Imposta è arrivata un'ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso È una mezza dell'elisoccorso di Milano per prestargli le prime cure. - 1Zoom2 : Imposta è arrivata un'ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso È una mezza dell'elisoccorso di Milano per prestargli le prime cure. - ekuonews : Fuori strada un'ambulanza della Croce Rossa, 4 feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Ambulanza della Insegnante morta 4 giorni dopo il vaccino, i familiari: "Vogliamo chiarezza" ... martedì, i familiari hanno deciso di chiamare un'ambulanza. Era troppo tardi, però. Come era ... una circostanza che rende ancora più delicata l'inchiesta della Procura e impone di fare chiarezza in ...

Wrestling, il debutto di Shaquille O'Neal tra tavoli e... ambulanza I tavoli, lo schianto, una buonissima capacità di intrattenere sul ring e… la prima vittoria. Questo è il riassunto del primo match di Shaquille O'Neal in Aew. L'ex star della Nba doveva esordire al pay - per - view Aew Revolution ma la corrispondenza fra questo evento e l'imminente All Star Game hanno fatto anticipare di qualche giorno l'impegno di Shaq, che si è ...

Ruba ambulanza al pronto soccorso La Nazione Il vicepreside dell’Alessandrini in ospedale. di Ilaria Maria Preti. 04/03/2021 - Abbiategrasso. Quest mattina intorno alle 9:30 il vicepreside del istituto superiore ...

Wrestling, il debutto di Shaquille O'Neal tra tavoli e... ambulanza I tavoli, lo schianto, una buonissima capacità di intrattenere sul ring e… la prima vittoria. Questo è il riassunto del primo match di Shaquille O’Neal in Aew. L’ex star della Nba doveva esordire al p ...

... martedì, i familiari hanno deciso di chiamare un'. Era troppo tardi, però. Come era ... una circostanza che rende ancora più delicata l'inchiestaProcura e impone di fare chiarezza in ...I tavoli, lo schianto, una buonissima capacità di intrattenere sul ring e… la prima vittoria. Questo è il riassunto del primo match di Shaquille O'Neal in Aew. L'ex starNba doveva esordire al pay - per - view Aew Revolution ma la corrispondenza fra questo evento e l'imminente All Star Game hanno fatto anticipare di qualche giorno l'impegno di Shaq, che si è ...di Ilaria Maria Preti. 04/03/2021 - Abbiategrasso. Quest mattina intorno alle 9:30 il vicepreside del istituto superiore ...I tavoli, lo schianto, una buonissima capacità di intrattenere sul ring e… la prima vittoria. Questo è il riassunto del primo match di Shaquille O’Neal in Aew. L’ex star della Nba doveva esordire al p ...