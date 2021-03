“Tutta l’Italia verso la zona rossa”. La pesante previsione di Guido Bertolaso: “La situazione è evidente” (Di mercoledì 3 marzo 2021) l’Italia è ancora alle prese con la pandemia da coronavirus. Nonostante sia arrivato il vaccino, la situazione epidemiologica è ancora molto seria, non a caso il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato un nuovo Dpcm che varrà dal prossimo 6 marzo al 6 aprile, quindi anche per Pasqua e Pasquetta. E in queste ore a lanciare un allarme è stato il consulente del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana per il piano vaccinale, Guido Bertolaso, il quale non ha usato mezzi termini. La situazione legata al Covid-19 appare dunque molto difficile e non si intravede ancora la luce, anche se con la campagna vaccinale si spera di intravedere i primi risultati importanti tra qualche mese. Come detto Guido Bertolaso ha rilasciato dichiarazioni molto preoccupanti ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021)è ancora alle prese con la pandemia da coronavirus. Nonostante sia arrivato il vaccino, laepidemiologica è ancora molto seria, non a caso il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato un nuovo Dpcm che varrà dal prossimo 6 marzo al 6 aprile, quindi anche per Pasqua e Pasquetta. E in queste ore a lanciare un allarme è stato il consulente del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana per il piano vaccinale,, il quale non ha usato mezzi termini. Lalegata al Covid-19 appare dunque molto difficile e non si intravede ancora la luce, anche se con la campagna vaccinale si spera di intravedere i primi risultati importanti tra qualche mese. Come dettoha rilasciato dichiarazioni molto preoccupanti ...

