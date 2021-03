Tennis | Atp Rotterdam | Sonego ko all' esordio

vitasportivait : ?? #Tennis | #Abnamrowtt Lorenzo #Sonego ???? cede in due set a Tommy Paul ???? con il punteggio di 6-4 7-6(7) al term… - BetsFinland : ITF W15 Antalya: Aney - Vidmatova: Aney -1,5set @ 2,62 #marathonbet #tennis #atp #buenosaires #rotterdam… - BetsFinland : ITF W15 Antalya: Aney - Vidmatova: Aney @ 1,90 #ggbet #tennis #atp #buenosaires #rotterdam #challenger… - BetsFinland : ITF W15 Antalya: Sakellaridi - Brancaccio: Brancaccio -1,5set @ 2,09 #marathonbet #tennis #atp #buenosaires… - BetsFinland : ITF W15 Antalya: Sakellaridi - Brancaccio: Brancaccio @ 1,52 #dafabet #tennis #atp #buenosaires #rotterdam… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Atp

Bordighera. Jannik Sinner dà forfait all'500 di Rotterdam. Il tennista che si allena al PiattiCenter di Bordighera ha bisogno di fermarsi per recuperare dopo il problema alla schiena accusato nel match contro Alja Bedene al ...... numero 101 del mondo, vince per 7 - 6 (7 - 5), 6 - 4, in poco meno di un'ora e tre quarti di partita, il derby tricolore contro Salvatore Caruso, 28enne siciliano di Avola, numero 79 del rankingPrima sorpresa all’ABN AMRO di Rotterdam, dove Alexander Bublik, numero 43 ATP ma uno dei più talentuosi tennisti sul circuito, ha superato la testa di serie numero 3 del torneo, il tedesco ...Il tennista che si allena al Piatti Tennis Center di Bordighera si è ritirato a scopo precauzionale a causa di un problema alla schiena ...