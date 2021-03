Stellantis - FCA e PSA chiudono il 2020 in utile: via libera a dividendi per 1 miliardo di euro (Di mercoledì 3 marzo 2021) FCA e PSA sono riuscite a chiudere il 2020 con risultati finanziari relativamente solidi nonostante l'impatto della pandemia del coronavirus. I due costruttori, dalla metà di gennaio integrati nel gruppo Stellantis, hanno, in particolare, archiviato l'intero anno in utile e con flussi di cassa positivi. Pertanto, il consiglio di amministrazione del nuovo costruttore automobilistico ha deliberato la distribuzione di dividendi per 1 miliardo di euro ai sensi di quanto stabilito lo scorso settembre, in concomitanza con le modifiche apportate all'accordo di fusione. I numeri di Fiat Chrysler. I dati di bilancio mostrano, come detto, un andamento solido per entrambe le aziende, anche se i francesi sono riusciti a fare qualcosa di più rispetto alla Fiat Chrysler, soprattutto ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 3 marzo 2021) FCA e PSA sono riuscite a chiudere ilcon risultati finanziari relativamente solidi nonostante l'impatto della pandemia del coronavirus. I due costruttori, dalla metà di gennaio integrati nel gruppo, hanno, in particolare, archiviato l'intero anno ine con flussi di cassa positivi. Pertanto, il consiglio di amministrazione del nuovo costruttore automobilistico ha deto la distribuzione diper 1diai sensi di quanto stabilito lo scorso settembre, in concomitanza con le modifiche apportate all'accordo di fusione. I numeri di Fiat Chrysler. I dati di bilancio mostrano, come detto, un andamento solido per entrambe le aziende, anche se i francesi sono riusciti a fare qualcosa di più rispetto alla Fiat Chrysler, soprattutto ...

