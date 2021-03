Sanremo, ok dalle case dicografiche per Irama in gara con video (Di mercoledì 3 marzo 2021) C'è l'ok delle case discografiche affinché Irama possa restare in gara al Festival di Sanremo e partecipare alla competizione, pur rimanendo in quarantena, con la trasmissione del video delle sue prove generali. Cambiato dunque il regolamento, come proposto da Amadeus. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 3 marzo 2021) C'è l'ok dellediscografiche affinchépossa restare inal Festival die partecipare alla competizione, pur rimanendo in quarantena, con la trasmissione deldelle sue prove generali. Cambiato dunque il regolamento, come proposto da Amadeus.

IlContiAndrea : A FqMagazine una fonte vicina a #Irama conferma: 'Al 90% eliminato, stiamo predisponendo il suo rientro a Milano'.… - MondadoriStore : I migliori album in uscita, dalle canzoni di Sanremo alle novità internazionali. ???? - leggoit : #Sanremo2021, Irama in gara con il video delle prove: ok dalle case discografiche - Charles_Db_R : RT @IlContiAndrea: A FqMagazine una fonte vicina a #Irama conferma: 'Al 90% eliminato, stiamo predisponendo il suo rientro a Milano'. Ogg… - Vmvoony : RT @__Dashuri__: Pensando che l'iconicità di Sanremo 2020 non potrà mai essere superata perché risiedeva nel fatto che avessimo 0 aspettati… -