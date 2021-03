Sanremo 2021, Matilda De Angelis: “Quando finisce la guerra hai giustamente voglia di limonare”. Ma la verità sulla foto simbolo è un’altra (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un bacio d’amore? No, solo un gesto forzato dovuto allo stato di ebbrezza. Se la storia non si fa con i “se”, gli autori del Festival di Sanremo avrebbe anche solo potuto dare un’occhiatina al web. Infatti la foto che ha giganteggiato alle spalle di Matilde De Angelis e Amadeus durante lo sketch del bacio non è proprio come ce l’ha raccontata la bella e brava Matilda dal palco sanremese. Intanto lo scatto del bacio tra un uomo e una donna l’ha effettuato Alfred Eisenstaedt, risale al 14 agosto 1945 a Times Square (New York) durante i festeggiamenti per la fine della seconda guerra mondiale, e ritrae un marinaio che avvolge tra le sue braccia in un casqué una candida infermiera. Per tanto tempo la fotografia ha simboleggiato l’idea del bacio romantico, ma diverso tempo fa i protagonisti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un bacio d’amore? No, solo un gesto forzato dovuto allo stato di ebbrezza. Se la storia non si fa con i “se”, gli autori del Festival diavrebbe anche solo potuto dare un’occhiatina al web. Infatti lache ha giganteggiato alle spalle di Matilde Dee Amadeus durante lo sketch del bacio non è proprio come ce l’ha raccontata la bella e bravadal palco sanremese. Intanto lo scatto del bacio tra un uomo e una donna l’ha effettuato Alfred Eisenstaedt, risale al 14 agosto 1945 a Times Square (New York) durante i festeggiamenti per la fine della secondamondiale, e ritrae un marinaio che avvolge tra le sue braccia in un casqué una candida infermiera. Per tanto tempo lagrafia ha simboleggiato l’idea del bacio romantico, ma diverso tempo fa i protagonisti ...

