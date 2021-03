Sanremo 2021, Fulminacci: ecco chi è il cantautore di rottura che ascolta i Beatles e Billie Eilish (Di mercoledì 3 marzo 2021) ascolta i Beatles, i cantautori italiani degli Anni 70 e 80, Billie Eilish e racconta un mondo personale fatto di interrogativi e di uno sguardo disincantato sulla realtà. Fulminacci, vero nome Filippo Utinacci, è una delle sorprese del cast del prossimo Festival di Sanremo 2021, al via dal 2 marzo. Il cantautore è nato nel 1997 a Roma e ha lasciato il segno l’8 aprile 2019, quando ha pubblicato il disco d’esordio “La vita veramente” (Maciste Dischi/Artist First), prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo, anticipato dai singoli “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. Un percorso segnato anche da due importanti eventi live: ha aperto il concerto di Gazzelle al Forum di Milano a marzo 2019 e ha partecipato al Concerto del Primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021), i cantautori italiani degli Anni 70 e 80,e racconta un mondo personale fatto di interrogativi e di uno sguardo disincantato sulla realtà., vero nome Filippo Utinacci, è una delle sorprese del cast del prossimo Festival di, al via dal 2 marzo. Ilè nato nel 1997 a Roma e ha lasciato il segno l’8 aprile 2019, quando ha pubblicato il disco d’esordio “La vita veramente” (Maciste Dischi/Artist First), prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo, anticipato dai singoli “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. Un percorso segnato anche da due importanti eventi live: ha aperto il concerto di Gazzelle al Forum di Milano a marzo 2019 e ha partecipato al Concerto del Primo ...

