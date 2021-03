Sanremo 2021 | chi è Random | il “bravo ragazzo un po’ fuori di testa” che prima di cantare faceva il muratore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tra i 26 cantanti big in gara ac’è anche, nome d’arte di Emanuele Caso. Il rapper ha scelto questo pseudonimo come semplice traduzione dall’inglese del proprio cognome “Caso”. Al momento è uno dei talenti emergenti della scena rap italiana. Uno dei tanti, potrebbe dire qualcuno.Quest’anno promette sorprese con un branodal suo tracciato, come ha dichiarato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “è un sogno che ho da tanti anni. Il brano che porto si chiama ‘Torno a te’, ci sono molto legato e poi è un esperimento, non ho mai fatto un pezzo di questo tipo, narra un amore finito e invoglia le persone a tornare al primo amore”. Classe 2001, nato in provincia di Napoli ma cresciuto a Riccione,diil ...