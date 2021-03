Sanremo 2021, “Achille Lauro non mi piace”: ex vincitore del Festival tuona “Era Il Cantante Mascherato?” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Valerio Scanu ospite a Storie Italiane ha commentato duramente l’esibizione di Achille Lauro. Proprio l’istrionico cantautore è ospite fisso di Sanremo 2021, presentando un quadro diverso ogni sera (ieri, per esempio, è stato spettacolare). Valerio Scanu critica Achille Lauro a Sanremo 2021 A me non è piaciuto, ma in generale non mi piace. L’ho trovato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 3 marzo 2021) Valerio Scanu ospite a Storie Italiane ha commentato duramente l’esibizione di. Proprio l’istrionico cantautore è ospite fisso di, presentando un quadro diverso ogni sera (ieri, per esempio, è stato spettacolare). Valerio Scanu criticaA me non è piaciuto, ma in generale non mi. L’ho trovato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

