Roma, Juan Jesus a contatto con un positivo: va in isolamento, niente Fiorentina (Di mercoledì 3 marzo 2021) Juan Jesus è finito in isolamento dopo essere stato a contatto con un positivo al Coronavirus: salterà la trasferta di Firenze Juan Jesus salterà il match di questa sera contro la Fiorentina poiché a contatto con un positivo al Coronavirus. Il difensore della Roma sta rientrando nella Capitale e verrà sottoposto a un periodo di isolamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021)è finito indopo essere stato acon unal Coronavirus: salterà la trasferta di Firenzesalterà il match di questa sera contro lapoiché acon unal Coronavirus. Il difensore dellasta rientrando nella Capitale e verrà sottoposto a un periodo di. Leggi su Calcionews24.com

MarSte92__ : RT @TuttoMercatoWeb: Roma, contatto con un positivo al Covid-19: Juan Jesus torna a casa e va in isolamento - violanews : Roma, Juan Jesus positivo al Covid-19. Il difensore in isolamento - - LAROMA24 : Juan Jesus: contatto con positivo al coronavirus. Il giocatore è tornato a Roma #AsRoma - mr_kubra : RT @TuttoMercatoWeb: Roma, contatto con un positivo al Covid-19: Juan Jesus torna a casa e va in isolamento - romanewseu : Juan #Jesus, contatto con un positivo al #Covid: il difensore è rientrato a Roma #ASRoma #RomanewsEU… -