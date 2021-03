Resident Evil 4 Remake non arriverà prima del 2023? Per un noto insider non dobbiamo aspettarci annunci a breve (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mentre gran parte dei fan di Resident Evil attende con ansia Resident Evil Village, altri si chiedono se mai arriverà il Remake di Resident Evil 4. Il titolo è stato uno dei più amati della serie e, come molti di voi sapranno, è stata una rivoluzione per la saga dal punto di vista del gameplay. Con Resident Evil 4, infatti, Capcom ha iniziato a portare il franchise verso lidi maggiormente action, riuscendo però a mantenere intatto lo spirito survival horror dei primi 3 capitoli nonostante un'impostazione più affine ai third person shooter. Ora, il noto insider Dusk Golem, è tornato a parlare del potenziale Remake di RE4 su Twitter, rispondendo a un utente che chiedeva ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mentre gran parte dei fan diattende con ansiaVillage, altri si chiedono se maiildi4. Il titolo è stato uno dei più amati della serie e, come molti di voi sapranno, è stata una rivoluzione per la saga dal punto di vista del gameplay. Con4, infatti, Capcom ha iniziato a portare il franchise verso lidi maggiormente action, riuscendo però a mantenere intatto lo spirito survival horror dei primi 3 capitoli nonostante un'impostazione più affine ai third person shooter. Ora, ilDusk Golem, è tornato a parlare del potenzialedi RE4 su Twitter, rispondendo a un utente che chiedeva ...

