Paura in Senato, a Renzi arriva una busta con 2 proiettili: la minaccia entra nel cuore della politica (Di mercoledì 3 marzo 2021) Recapitata a Matteo Renzi una busta con 2 proiettili. Una minaccia arrivata nel cuore del Senato e indirizzata al Senatore di Iv: un gesto ostile contro di lui, penetrato fin nel cuore della politica, nelle stanze di Palazzo Madama. Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, che avrebbero appreso la notizia da fonti parlamentari, il plico conteneva due bossoli. Ed era destinato al leader di Italia viva, finito nel mirino della minacciosa missiva anonima. Che Renzi sia bersagliato da più fronti, e non da ieri, non è una novità. Ma ora, la minaccia contenuta nella posta anonima arrivata sulla scrivania del ...

