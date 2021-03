Obesità e sovrappeso, perché vanno combattuti precocemente (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il 4 marzo si celebra la Giornata Mondiale per la lotta all’Obesità. È un giorno importante, visto che sovrappeso e Obesità rappresentano condizioni da combattere per mantenere il benessere, sia attraverso stili di vita adeguati sia attraverso interventi chirurgici mirati nelle forme più serie con importante aumento dell’Indice di Massa corporea, il BMI. Ciò che conta, in ogni caso, è puntare sulla prevenzione, soprattutto per i giovani e i bambini, contrastando gli incrementi ponderali prima possibile. stando a quanto riporta una ricerca apparsa su Plos Medicine, infatti, anche il fattore tempo è importante: chi deve “portare” più a lungo un fardello di peso eccessivo ha un maggior rischio di sviluppare problemi del metabolismo e diabete rispetto a chi ha un peso nella norma e a chi è riuscito a riportare alla normalità lo stato ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il 4 marzo si celebra la Giornata Mondiale per la lotta all’. È un giorno importante, visto cherappresentano condizioni da combattere per mantenere il benessere, sia attraverso stili di vita adeguati sia attraverso interventi chirurgici mirati nelle forme più serie con importante aumento dell’Indice di Massa corporea, il BMI. Ciò che conta, in ogni caso, è puntare sulla prevenzione, soprattutto per i giovani e i bambini, contrastando gli incrementi ponderali prima possibile. stando a quanto riporta una ricerca apparsa su Plos Medicine, infatti, anche il fattore tempo è importante: chi deve “portare” più a lungo un fardello di peso eccessivo ha un maggior rischio di sviluppare problemi del metabolismo e diabete rispetto a chi ha un peso nella norma e a chi è riuscito a riportare alla normalità lo stato ...

