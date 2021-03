Monza-Pordenone | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Sabato 6 marzo si giocherà la 27esima giornata di Serie B. In campo alle 18.00 allo Stadio Brianteo si terrà il match. La squadra di casa si trova al 3° posto ad 1 punto dal Venezia e 5 punti dall’Empoli in testa alla classifica. Ilsi trova invece all’11° posto con 33 punti., come si presentano le due squadre? Ilreduce dal pareggio con il Frosinone si trova in 3 posizione a soli 5 punti dalla vetta. Le potenzialità della squadra sono ottime tuttavia nelle ultime gare ha totalizzato 2 pareggi 2 vittorie e 1 sconfitta. Nell’ultimo incontro in casa del Frosinone i brianzoli si sono dimostrati concreti e seppur soffrendo sono riusciti a strappare un punto. Ilsi trova invece in 11° posizione con 33 punti. ...