LIVE Trofeo Laigueglia 2021 in DIRETTA | il gruppo aumenta l’andatura | la gara entra nel vivo

(Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.44 Sono stati percorsi i primi 150 chilometri di. 14.40 Ricordiamo che Gianni Moscon non è partito, stamattina, a causa del dolore che lo tormenta dopo essere caduto alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne. 14.37 E’ Ineos a fare il ritmo in testa al. 14.34 Mancano 65 chilometri all’arrivo. 14.31 Ilsi trova a un minuto dai battistrada. 14.26 73 chilometri all’arrivo. 14.23 A staccarsi sono stati Niccolò Salvietti (Mg.k Vis) e Davide Persico (Colpack Ballan). 14.20 Ilal comando sembra aver perso un paio d’unità. 14.17 Corridori nuovamente sulla salita di Testico. 14.14 Ricordiamo che al comando ci sono sempre Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Nicolas Edet (Cofidis), Kinfe Hailemichael (DELKO), John Archibald (EOLO ...

di 14 Galleria fotografica Ciclismo: la 58ª edizione del Trofeo Laigueglia Lista partenti di prim'ordine, diversi i volti noti: i vincitori del Tour de France Vincenzo Nibali ed Egan Bernal. Grandi nomi di livello internazionale al via. Partenza alle 11:00, arrivo previsto intorno alle 16.15. Tra Alassio e Andora strade chiuse dalle ore 14:10 alle ore 16:45. Trofeo Eracle-Memorial Palmisano: il 7 marzo ad Alberobello lo spettacolo della cronometro a coppie in mountain bike. 03/03/2021. Il Team Eracle prosegue la sua forte vocazione ne