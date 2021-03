Le Comunali slittano a ottobre: Draghi pronto a firmare il decreto. Ecco quando si andrà al voto (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’ufficialità ancora manca, ma ormai la notizia è data per certa: le elezioni Comunali slittano a ottobre. C’è anche una data: il 10 e l’11, con ballottaggi che quindi si disputeranno il 24 e 25 dello stesso mese. Il decreto che dovrebbe confermare il rinvio dalla tarda primavera all’autunno è atteso a breve, tra oggi e domani. Le Comunali verso il rinvio a ottobre Dunque, niente voto tra maggio e giugno per i 1200 Comuni chiamati a rinnovo, tra i quali 20 capoluoghi e grandi città come Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna. Benché si attenda ancora il decreto, tutto infatti indica una decisione ormai assunta, anche alla luce della delicata situazione in cui si trova il Paese, alle prese con una risalita dei contagi che fa parlare ormai apertamente di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’ufficialità ancora manca, ma ormai la notizia è data per certa: le elezioni. C’è anche una data: il 10 e l’11, con ballottaggi che quindi si disputeranno il 24 e 25 dello stesso mese. Ilche dovrebbe confermare il rinvio dalla tarda primavera all’autunno è atteso a breve, tra oggi e domani. Leverso il rinvio aDunque, nientetra maggio e giugno per i 1200 Comuni chiamati a rinnovo, tra i quali 20 capoluoghi e grandi città come Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna. Benché si attenda ancora il, tutto infatti indica una decisione ormai assunta, anche alla luce della delicata situazione in cui si trova il Paese, alle prese con una risalita dei contagi che fa parlare ormai apertamente di ...

