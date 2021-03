Juventus | ufficiale il riscatto di Weston McKennie | arriva il comunicato del club bianconero

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Lahadi aver esercitato l'opzione disul cartellino di.Il, viste le ottime prestazioni offerte dal centrocampista americano, ha deciso di puntare sull'ex Schalke 04 anche nelle prossime stagioni. Di seguito ilFootballS.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del giocatore, dalla società tedesca FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., per un corrispettivo di € 18,5 milioni, pagabile in tre esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di ...