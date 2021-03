I Simpson: la serie raggiunge la cifra record di 34 stagioni grazie al rinnovo da parte di Fox (Di mercoledì 3 marzo 2021) La serie I Simpson ha ottenuto il rinnovo per altre due stagioni da parte di Fox, arrivando così alla cifra record di 34. I Simpson arriveranno alla cifra record di 34 stagioni: Fox ha infatti annunciato il rinnovo per altri due anni. La serie animata creata da Matt Groening resterà quindi in onda fino al 2023 arrivando così a ben 757 puntate andate in onda. Il network Fox aveva recentemente annunciato il via libera alla produzione di due ulteriori stagioni delle serie Bob's Burgers e I Griffin, scelta ora usata anche per I Simpson e annunciata con un divertente messaggio di Homer che ha dichiarato: "Con un po' di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 marzo 2021) Laha ottenuto ilper altre duedadi Fox, arrivando così alladi 34. Iarriveranno alladi 34: Fox ha infatti annunciato ilper altri due anni. Laanimata creata da Matt Groening resterà quindi in onda fino al 2023 arrivando così a ben 757 puntate andate in onda. Il network Fox aveva recentemente annunciato il via libera alla produzione di due ulterioridelleBob's Burgers e I Griffin, scelta ora usata anche per Ie annunciata con un divertente messaggio di Homer che ha dichiarato: "Con un po' di ...

