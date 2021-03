GF Vip 6 torna a settembre? Parla Alfonso Signorini | “Mi piacerebbe Rocco Casalino nel cast”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il GF Vip 6 verrà nuovamente condotto da? Proprio il conduttore, tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine uscito stamane, rispondendo ad una lettrice si è interrogato sulla questione, facendo crescere l’attesa. GF Vip 6Se condurrò anche la prossima edizione del GF Vip? Francamente non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : #GFVip 6 torna a settembre? Parla Alfonso Signorini: “Mi piacerebbe Rocco Casalino nel cast” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Stefania Orlando torna sui social: «La mia gratificazione più` grande» - infoitcultura : Tommaso Zorzi torna in tv dopo il GF VIP: annuncio appena arrivato, dove lo vedremo - infoitcultura : GF Vip, Tommaso Zorzi torna su Instagram in dolce compagnia: “Non sto capendo niente! Oppini mi ha appena…” - NuTeslaRes : #Dayane Mello dopo il GF Vip torna a fare la mamma: prime foto con la figlia - -

Ultime Notizie dalla rete : Vip torna

GFa settembre? Parla Alfonso Signorini Se condurrò anche la prossima edizione del GF? Francamente non lo so. Spero di sì, ovvio, ma in televisione nulla è scontato e qualsiasi ...Samantha De Grenet ospite oggi a Pomeriggio Cinquead attaccare Antonella Elia: 'Cattiveria gratuita' La seconda parte di Pomeriggio 5 è iniziata ...dell'ultima edizione del Grande Fratello. ...É finita male l’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. A pochi giorni dalla finalissima del GF Vip, l’attrice siciliana attacca la modella brasiliana della quale si definiva “sorella” fino a q ...Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi sta registrando numeri da record su Instagram. Ecco a quanto ammontano i suoi followers ...