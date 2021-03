Ermal Meta | tutto su di lui | età | altezza | figlia e fidanzata

Leggi su giornal

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Da diversi anni tra gli artisti più versatili del panorama musicale italiano,è definibile liberamente un cantautore ed un polistrumentista di livello, è famoso sopraper aver vinto il Festival di Sanremo nel 2018 con la canzone Non mi avete fatto niente cantata assieme a Fabrizio Moro. Chi è? Nato il 20 aprile 1981 a Fier, in Albania, Erman è costretto a crescere in un contesto difficile a causa della guerra che ha colpito il suo paese natio nel periodo. La musica lo aiuta ad estraniarsi, grazie all’influenza della madre, violinista, mentre con il padre il rapporto sarà sempre conflittuale, al punto che il cantante lo ha definito violento a più riprese, anche in una canzone. A 13 anni si trasferisce assieme alla sorella, al fratello ed alla madre in Italia, a Bari dove pochi ...