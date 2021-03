DIRETTA Fiorentina-Roma: segui la partita LIVE (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alle 20.45 luci accese allo stadio Artemio Franchi di Firenze per il turno infrasettimanale, scendono in campo Fiorentina e Roma. La Roma ha bisogno di trovare certezze, e cosi la trasferta di stasera assume un valore fondamentale per provare a tenere botta per la corsa al quarto posto. L’Europa, quella che conta, rappresenta un obiettivo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alle 20.45 luci accese allo stadio Artemio Franchi di Firenze per il turno infrasettimanale, scendono in campo. Laha bisogno di trovare certezze, e cosi la trasferta di stasera assume un valore fondamentale per provare a tenere botta per la corsa al quarto posto. L’Europa, quella che conta, rappresenta un obiettivo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

repubblica : ?? Calcio Serie A, 25ma giornata: Sassuolo-Napoli, la partita in diretta. Tra i match delle 20.45 Fiorentina-Roma, M… - Fiorentinanews : @UWCL, @ManCityWomen vs @ACF_Womens: Segui la DIRETTA TESTUALE su - violanews : Fiorentina-Roma 20.45 diretta LIVE, le ultime e dove vederla - - UEFAcom_it : ? GOL - Raddoppio del City al 4' con White Manchester #City ?? #Fiorentina 2-0 ?? Segui la sfida in diretta ??????… - UEFAcom_it : ? GOL - City subito in vantaggio con Hemp Manchester #City ?? #Fiorentina 1-0 ?? Segui la sfida in diretta ??????… -