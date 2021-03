Detenzione di arma e ricettazione, tre anni di reclusione per Genovese (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Tre anni di reclusione per la Detenzione abusiva di armi ma escluso l’aggravante della mafiosa per l’ex consigliere comunale avellinese Damiano Genovese, a processo da- vanti al Tribunale collegiale di Avellino per la Detenzione di una pistola, quella scoperta dai militari del Comando Provinciale di Avellino all’interno della sua abitazione di Contrada San Eustachio nel settembre del 2019. Dopo un’ora di camera di consiglio i magistrati del collegio presieduto dal giudice Luigi Buono (a latere Giulio Argenio e Lorenzo Corona) hanno condannato Genovese per l’arma ma non hanno accolto la richiesta del sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli Anna Frasca, che nell’ora di requisitoria per invocare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Trediper laabusiva di armi ma escluso l’aggravante della mafiosa per l’ex consigliere comunale avellinese Damiano, a processo da- vanti al Tribunale collegiale di Avellino per ladi una pistola, quella scoperta dai militari del Comando Provinciale di Avellino all’interno della sua abitazione di Contrada San Eustachio nel settembre del 2019. Dopo un’ora di camera di consiglio i magistrati del collegio presieduto dal giudice Luigi Buono (a latere Giulio Argenio e Lorenzo Corona) hanno condannatoper l’ma non hanno accolto la richiesta del sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli Anna Frasca, che nell’ora di requisitoria per invocare ...

