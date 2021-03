Covid: Bernini, 'con stop Patto stabilità Ue sempre più solidale' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Dall'Europa oggi arriva un'altra buona notizia, che va nella direzione da sempre indicata da Forza Italia: il Patto di stabilità resterà sospeso anche nel 2022 per consentire ai Paesi più colpiti dalla pandemia di uscire gradualmente dall'emergenza senza contraccolpi finanziari". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato. "Bene -aggiunge- anche l'annunciata revisione delle regole secondo la ricetta Draghi, con la distinzione tra debito buono e cattivo. Dopo il Next Generation Eu e gli interventi calmieratori della Bce, sono altri due grandi passi avanti verso un'Unione sempre più solidale”. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Dall'Europa oggi arriva un'altra buona notizia, che va nella direzione daindicata da Forza Italia: ildiresterà sospeso anche nel 2022 per consentire ai Paesi più colpiti dalla pandemia di uscire gradualmente dall'emergenza senza contraccolpi finanziari". Lo afferma Anna Maria, capogruppo di Fi al Senato. "Bene -aggiunge- anche l'annunciata revisione delle regole secondo la ricetta Draghi, con la distinzione tra debito buono e cattivo. Dopo il Next Generation Eu e gli interventi calmieratori della Bce, sono altri due grandi passi avanti verso un'Unionepiù”.

