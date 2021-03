Classifica Sanremo 2021 dopo la prima puntata: due donne al comando (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La Classifica completa del Festival di Sanremo 2021 dopo la prima puntata e 13 canzoni ascoltate. Annalisa al comando, sorpresa Fasma. E’ stata una prima puntata del Festival di Sanremo 2021 davvero eccezionale che ha regalato tantissime emozioni così come un vero e proprio taglio netto con il passato. La Classifica completa dopo la prima Leggi su youmovies (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lacompleta del Festival dilae 13 canzoni ascoltate. Annalisa al, sorpresa Fasma. E’ stata unadel Festival didavvero eccezionale che ha regalato tantissime emozioni così come un vero e proprio taglio netto con il passato. Lacompletala

rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - Agenzia_Ansa : Sanremo: questa la classifica, sulla base del voto della giuria demoscopica per i 13 Big che si sono esibiti nella… - rtl1025 : ?? Noemi ?? ?? Glicine ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'Ma forse ho solo dato tutto per scontato e E mi ripeto… - ehamicamiaemily : RT @alebohred: Sanremo è quel programma che rischia di farti incazzare più di #Amici20. Incredibile oh, bravi. Classifica imbarazzante. #Sa… - WiGiCoCi : Svegliato ora, vista la classifica. La non-notorietà si paga, tutto qui. È la prova che Sanremo non può nutrirsi di… -