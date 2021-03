Cisl | Delrio | ‘auguri a Sbarra per proseguire dialogo proficuo per Paese’

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Gli auguri delle deputate e dei deputati Democratici e miei personali a Luigiche, da oggi, prende le redini della. In una stagione così difficile per l’economia ed il mondo del lavoro la sua guida, così come è stata in questi anni quella di Annamaria Furlan a cui va il nostro non formale ringraziamento, consentirà un confronto ed unproficui per disegnare tutti assieme un Paese più giusto, più forte, più moderno”. Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.