Calcio: Serie B, un turno di stop per tre giocatori (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie B, in merito alle partite della 26esima giornata, ha squalificato per una giornata tre giocatori: Corsi (Cosenza), Diaw (Monza) e Saric (Ascoli). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo diB, in merito alle partite della 26esima giornata, ha squalificato per una giornata tre: Corsi (Cosenza), Diaw (Monza) e Saric (Ascoli).

