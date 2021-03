«Biologici e contaminati | il problema è nei controlli»

(Di giovedì 4 marzo 2021) «Non doveva succedere». Lo ammette Paolo Carnemolla, segretario generale di Federbio, la federazione che raggruppa gli attori di tutta la filiera del biologico in Italia. Non ci dovevano essere anche i prodottitra quelli segnalati per la presenza di livelli anomali di residui del pesticida ossido di etilene. Cosa non ha funzionato nella certificazione biologica? Io credo che non abbiano funzionato né i sistemi di controllo in India né quelli di ingresso nell’Unione europea. In base ad un accordo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

