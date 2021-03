Biathlon | startlist staffetta donne Nove Mesto | programma | orario | tv | streaming | chi partecipa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Carte rimescolate in casa Italia per la prossima prova di: domani, giovedì 4 marzo, proseguirà la Coppa del Mondo 2020-2021 in Rep. Ceca: ascatterà la nona tappa del circuito maggiore, e domani si disputerà la4×6 km femminile. Questa l’inedita (quantomeno nell’ordine delle frazioniste) formazione azzurra al via: ad aprire le danze sarà Federica Sanfilippo, seguita in seconda frazione da Dorothea Wierer, poi in terza toccherà a Lisa Vittozzi, infine chiusura affidata a Michela Carrara. La4×6 km femminile scatterà alle ore 16.05. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la direttasarà affidata ad Eurosport Player ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. ...