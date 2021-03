Bambina di 2 anni precipita dal dodicesimo piano: un passante l’afferra miracolosamente (video) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il video che postiamo non è consigliato alle persone facilmente impressionabili. Sebbene il filmato abbia un lieto fine, lascia davvero col fiato in gola. Una Bambina di appena due anni è precipitata dal dodicesimo piano di un palazzo. Quello che era assolutamente imprevedibile è che un fattorino giunto per un consegna, sia intervenuto provvidenzialmente come un supereroe di un film. Il miracoloso salvataggio è avvenuto in Vietnam, per la precisione ad Hanoi. Nguyen Ngoc Manh, 31 anni, era seduto nella sua macchina in attesa di fare una consegna domenica pomeriggio, quando ha sentito una Bambina piangere, ha detto all’agenzia di stampa anninhthudo. Una donna ha iniziato a urlare e lui ha spinto la testa fuori dalla finestra per vedere ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilche postiamo non è consigliato alle persone facilmente impressionabili. Sebbene il filmato abbia un lieto fine, lascia davvero col fiato in gola. Unadi appena dueta daldi un palazzo. Quello che era assolutamente imprevedibile è che un fattorino giunto per un consegna, sia intervenuto provvidenzialmente come un supereroe di un film. Il miracoloso salvataggio è avvenuto in Vietnam, per la precisione ad Hanoi. Nguyen Ngoc Manh, 31, era seduto nella sua macchina in attesa di fare una consegna domenica pomeriggio, quando ha sentito unapiangere, ha detto all’agenzia di stampanhthudo. Una donna ha iniziato a urlare e lui ha spinto la testa fuori dalla finestra per vedere ...

