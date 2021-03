Asl Rm 5 | a Tivoli arrivata nuova macchina Tac acquistata grazie a fondi Por Fesr

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma –laTac per l’ospedale san Giovanni Evangelista di. I lavori di predisposizione dei locali sono stati ultimati in tempi record e ieri (martedi’ 2 marzo) e’ arrivato il gigantesco camion che l’ha portata nella suacasa. Si tratta di un sistema tecnologicamente avanzato, caratterizzato da 128 slice per singola rotazione e da tempi di rotazione minimali, tali da consentire anche esami cardiologici. Oltre che degli usuali software di gestione paziente, laTAC e’ dotata di software per angio TAC, di software ulteriori quali: oncologici, per la valutazione dei noduli polmonari, di fusione delle immagini PET, TAC, RM, endoscopia virtuale, cardiovascolari e neurologici. Il sistema e’ altamente compatto, determinando maggiore comfort per operatore e paziente. Si sta ...