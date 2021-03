Tommaso Zorzi vince il Grande Fratello Vip 5 | secondo classificato Pierpaolo Pretelli

(Di martedì 2 marzo 2021)è il vincitore della quinta edizione delVip. Battuto al televoto finale. Terza Stefania Orlando, mentre Dayane Mello chiude – un po’ a sorpresa – solo quarta. Quinto Andrea Zelletta. Dopo 169 giorni nella casa, l’influenceril montepremi di 100mila euro (la cui metà sarà devoluta in beneficenza)., personaggio amatissimo dal pubblico fin dai primi giorni, è considerato già un astro nascente della tv italiana: negli ambienti vicini alle produzioni televisive si vocifera che per lui siano pronti grandi progetti, magari sulla falsariga del “Gf Late Show”, che l’influencer milanese ha condotto in questi mesi dall’interno della casa. Manon è solo uno showman: nel reality ...

Era pronta per le provare il balletto che poi ha fatto in diretta ieri sera insieme ad altre tre ex concorrenti, perche tra l'altro si è rivelato il vincitore di questa edizione.