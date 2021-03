Tommaso Zorzi in lacrime | l’abbraccio più bello alla finale del GF Vip | “Sognavo questo momento”

(Di martedì 2 marzo 2021) Ladel Grande Fratello Vip 2021 è stata piena di emozioni. Prima di annunciare il vincitore di questa quinta edizione, la più lunga nella storia mondiale del reality, i cinque vipponi rimasti hanno ricevuto sorprese che hanno fatto commuovere anche tutto il pubblico da casa. Da Natalia Paragoni per Andrea Zelletta ai figli di Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli fino al marito e il cagnolino di Stefania Orlando. Ancheha rivisto dopo quasi sei mesi la mamma e la sorella Gaia e, certo, è stato unmolto speciale ma i telespettatori aspettavano con ansia un altro incontro. Che è arrivato poco prima di conoscere il verdetto del televoto flash trae Stefania che, per la cronaca, ha vintoche ha poi trionfato anche su Pretelli. (Continua dopo la ...

